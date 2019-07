Varallo Irene promossa al D’Adda con 100 e lode

Varallo Irene Zanetti conclude il liceo classico con il massimo dei voti.

Varallo Irene a quota 100

C’è anche una diplomata con cento e lode all’istituto “D’Adda” di Varallo. Tra tutti gli studenti e le studentesse che nei scorsi giorni hanno conseguito l’esame di maturità, per la prima volta dopo la recente riforma che ha modificato l’esecuzione delle prove scritte e orali, oltre che le ore di alternanza scuola-lavoro, si è particolarmente distinta Irene Zanetti, studentessa della classe quinta del liceo classico. La diciannovenne è originaria di Quarona, della piccola frazione di Val Maggiore. Nella località valsesiana dove vive ha frequentato prima le scuole elementari e poi le medie, dove ha maturato la scelta di iscriversi al liceo classico. Una scelta la sua, dice «dettata tanto dalla mia grande passione per le materie umanistiche, quanto dall’ottima impressione ricevuta da Massimo Bonola, docente di storia e filosofia, in occasione dell’“open day”».

Il futuro

Aggiunge poi di ricordare con grande affetto tutti i suoi compagni e insegnanti, con i quali ha trascorso cinque anni molto intensi e ricchi di emozioni. E ora che ha terminato i cinque anni di liceo guarda al futuro: «Mi voglio dedicare alla preparazione per il test di ingresso all’università di medicina a Novara – spiega – e a una delle mie più grandi passioni: il tennis».

Non ci resta dunque che farle i complimenti e sperare che possa essere d’esempio per tutti gli studenti che a settembre inizieranno un percorso scolastico come il suo (ma non solo).