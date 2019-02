Venti auto bloccate per la neve domenica sulla Panoramica Zegna

Venti auto bloccate per la neve: è accaduto domenica mattina sulla Panoramica Zegna. Vittime del fermo, turisti diretti verso Bielmonte.

Venti auto bloccate per la neve per un’ora e mezza

Almeno venti auto sono rimaste bloccate a causa della neve domenica mattina in località Stavello, lungo la Panoramica Zegna nell’alto Triverese. Erano tutti turisti che volevano raggiunere la stazione sciistica di Bielmonte, ma non c’era verso di andare avanti. Una prima segnalazione ai carabinieri di Bioglio era arrivata appena dopo le 9: e dire che la ditta incaricata dello sgombero fosse passata non molto prima. Sta di fatto che solo verso le 11.3o si è potuto sbloccare la situazione con i mezzi spartineve. In quel momento, come detto, le vetture ferme all’altezza di Stavello erano almeno venti.

Per fortuna niente chiusura al traffico

Un disagio per fortuna temporaneo: anni fa per via della neve la strada fra Trivero e Bielmonte era stata addirittura chiusa al traffico, con ovvio disappunto dei gestori della stazione sciistica.