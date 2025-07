Domani a Borgosesia si apre una domenica estiva: cieli in prevalenza poco nuvolosi, con possibili addensamenti in tarda mattinata e leggere piogge pomeridiane (circa 2 mm), ma con tendenza a rasserenamenti in serata. Temperature comprese tra i 20 °C di minima e i 30 °C di massima.

Mattino: cieli sereni, leggera nuvolosità

Il mattino inizierà con un cielo sereno o poco nuvoloso, ideale per passeggiate o attività all’aperto. Temperature minime attorno ai 20 °C e venti deboli da Ovest-Sudovest garantiranno un clima morbido e gradevole.

Pomeriggio: nubi in aumento e lieve instabilità

Entrando nel pomeriggio, è previsto un aumento della nuvolosità, soprattutto nelle zone collinari. Non si escludono lievi piogge o rovesci, intorno ai 2 mm totali, accompagnati da un possi­bile rasserenamento serale. La temperatura massima sarà di circa 30 °C, con vento moderato da Ovest.

Sera: fine stabile e cielo in rasserenamento

La sera porterà un graduale miglioramento: le piogge tenderanno a cessare e i cieli a rasserenarsi, lasciando spazio a un’atmosfera tranquilla e rinfrescata, con temperature in calo fino ai 20 °C .

Tendenza meteo

Venerdì 4 luglio: clima sereno o poco nuvoloso, nessuna pioggia, con temperature min 22 °C e max 31 °C.

Sabato 5 luglio: ancora bel tempo, con min 21 °C e max 28 °C; nubi in aumento al pomeriggio, ma con rischio piogge prossimo allo zero.

Domenica 6 luglio: cielo in prevalenza sereno, con qualche velatura nel pomeriggio e temperature tra 18 °C e 25 °C.

