Sport in tv: da Wimbledon al mondiale per Club

Lo sport in tv non è più sinonimo soltanto di calcio. Oggi, infatti, sono tantissime le discipline che è possibile seguire in televisione, in modalità del tutto gratuita, grazie alle numerose emittenti che trasmettono in chiaro.

Naturalmente, il calcio rimane lo sport più guardato in Italia, tuttavia, negli ultimi anni è cresciuta molto l’attenzione per il tennis, un fenomeno legato anche ai risultati raggiunti dai tennisti italiani.

In particolare, uno degli eventi più attesi dell’anno è Wimbledon, il torneo di tennis più antico del mondo, che si tiene ogni anno a Londra dal 1877.

Wimbledon 2025: la situazione del tennis italiano

Quest’anno, Wimbledon ha visto la partecipazione di diversi tennisti italiani. Dopo l’emozionante partita di ieri tra Fognini e Alcaraz oggi è stata la volta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Le loro performance hanno tenuto alta l’attenzione dei tifosi, con risultati che hanno confermato il livello competitivo del tennis italiano seppur con risultati contrastanti.

Se da un lato Jannik Sinner ha dominato il derby tricolore battendo Luca Nardi con un netto 6-4 6-3 6-0 confermando la sua superiorità negli scontri diretti tra italiani (15 vittorie su 15), dall’altro lato la spedizione italiana ha subito alcune pesanti battute d’arresto.

Il trionfo più sorprendente della giornata porta la firma di Elisabetta Cocciaretto, che ha sconfitto in due set (6-2 6-3) la numero 3 del mondo Jessica Pegula La tennista marchigiana ha realizzato un’impresa storica, diventando la prima italiana a battere una delle prime tre teste di serie nella storia di Wimbledon e la prima in assoluto dai tempi di Roberta Vinci contro Serena Williams agli US Open 2015.

Anche Lorenzo Sonego ha centrato il secondo turno superando agevolmente il portoghese Jaime Faria in tre set (6-3 6-4 6-2) Wimbledon, day 2 LIVE: Sinner senza problemi con Nardi. Musetti ko con Basilashvili! Fuori anche Arnaldi, Zeppieri al quinto, mostrando grande solidità al servizio e concedendo appena nove game all’avversario.

Il tennis italiano ha però dovuto registrare alcune eliminazioni dolorose. Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno, è uscito al primo turno cedendo in quattro set al georgiano Basilashvili (6-2 4-6 7-5 6-1). Una sconfitta che brucia particolarmente considerando il cammino eccellente del 2024.

Eliminato anche Matteo Arnaldi, sconfitto dall’olandese Botic Van De Zandschulp in tre set (7-6 7-6 6-4). al termine di un match iniziato ieri sera e sospeso per oscurità. Il ligure non è riuscito nell’impresa di ribaltare una situazione compromessa.

I prossimi impegni

Sinner affronterà ora l’australiano Vukic, mentre Cocciaretto attende la vincente tra Maria e Volynets. Per il tennis italiano, la giornata si chiude con un bilancio in chiaroscuro: due qualificazioni prestigiose e due eliminazioni che fanno riflettere sulla competitività del movimento azzurro sui campi in erba.

Per gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un momento di questo storico torneo, è possibile seguire Wimbledon 2025 in diretta televisiva e in streaming.

Sul sito di statiosport.it è possibile trovare tantissime informazioni sullo sport in tv oggi in chiaro e non. Dal tennis al calcio, passando per l'atletica, i motori e il ciclismo sono sempre di più gli sport che vengono trasmessi in tv per il piacere degli appassionati delle diverse discipline.

Wimbledon, un torneo unico nel suo genere

Wimbledon è un torneo unico nel suo genere, capace di coniugare una storia ultracentenaria con un’organizzazione all’avanguardia. Il primo torneo, infatti, si svolse nel 1877, quando il club di tennis privato All England Lawn Tennis and Croquet Club decise di organizzare una competizione per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo rullo, con la vittoria di Spencer Gore davanti a 200 spettatori.

L’anno successivo, il torneo fu aperto anche alle donne, mentre nel 1884 fu introdotto il doppio maschile e nel 1913 il doppio femminile e il doppio misto. Nel 1922, invece, il torneo si trasferì nella sede attuale, con la costruzione del campo centrale e l’ampliamento della capienza a 14 mila spettatori.

Nel corso degli anni, Wimbledon ha visto protagonisti i più grandi tennisti della storia, da Rod Laver a Bjorn Borg, da John McEnroe a Pete Sampras, da Roger Federer a Rafael Nadal. Il torneo è stato anche teatro di partite epiche, come la finale del 1980 tra Borg e McEnroe, vinta dallo svedese per 8-6 al quinto set, o la finale del 2008 tra Nadal e Federer, vinta dallo spagnolo per 9-7 al quinto set dopo quasi cinque ore di gioco. Wimbledon è anche sinonimo di tradizione e di innovazione.

Il torneo si gioca sull’erba, la superficie più veloce e più difficile del tennis, che richiede ai giocatori di adattare il loro stile di gioco e di mostrare le loro qualità tecniche e atletiche. Il torneo è anche famoso per il suo rigido codice di abbigliamento, che impone ai giocatori di indossare solo abiti bianchi, e per il suo menu a base di fragole e panna, il dolce tipico dell’evento.

Ma Wimbledon è anche un torneo che ha saputo rinnovarsi, introducendo nel 2009 il tetto retrattile sul campo centrale, nel 2017 il sistema di replay per le chiamate arbitrali e nel 2019 il tie-break sul 12-12 al quinto set. Wimbledon è un torneo che rappresenta l’essenza del tennis, capace di emozionare milioni di appassionati in tutto il mondo e di regalare momenti indimenticabili.

Inter eliminata dal Mondiale per Club: sorprendente 2-0 del Fluminense agli ottavi

Anche nel mondiale per club non sono mancate le sorprese. L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club FIFA 2025 si è conclusa amaramente negli ottavi di finale. I nerazzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Fluminense al Bank of America Stadium di Charlotte Inter Fluminense 0-2, la cronaca del Jornal do Brasil: «Vittoria storica». Ecco perché hanno vinto i più deboli, in una partita che ha rappresentato una delle sorprese più clamorose del torneo.

Il match è stato indirizzato subito al 3° minuto quando Germán Cano ha sfruttato una incomprensione tra Bastoni e Dumfries per battere di testa Sommer. Il gol lampo ha messo in salita una partita che l’Inter non è mai riuscita a raddrizzare, nonostante diverse occasioni create.

Nella ripresa la squadra di Chivu ha reagito, con De Vrij che ha sfiorato il pareggio da due passi e Lautaro Martinez che ha colpito un clamoroso palo all’82°. Tuttavia, il portiere brasiliano Fabio si è reso protagonista con due parate straordinarie che hanno mantenuto il vantaggio del Fluminense.

Il colpo del knockout è arrivato al 93°, quando Hercules ha sfruttato una palla vagante da rimessa laterale per realizzare il 2-0 definitivo con un sinistro rasoterra.

La sconfitta assume contorni ancora più amari considerando che l'Inter arrivava a questo torneo dopo una stagione europea e italiana senza trofei, con la pesante sconfitta in finale di Champions League ancora negli occhi. L'eliminazione precoce costa caro anche dal punto di vista economico, visto che l'Inter perde l'opportunità di guadagnare ulteriori 12 milioni di euro previsti per l'accesso ai quarti di finale.

