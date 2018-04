Auto distrugge sbarra del Telepass al casello della A26

Auto distrugge sbarra del Telepass: la polstrada di Romagnano interviene al casello della A26 per un uomo che ha perso il controllo della sua vettura.

Auto distrugge sbarra del Telepass

Ha perso il controllo della sua Mercedes 220 ed è finito per impattare contro la sbarra del Telepass al casello dell’autostrada. E’ accaduto l’altro giorno a Castelletto Ticino, lungo la bretella tra la A8 e la A26. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Romagnano. Protagonista dell’episodio un 48enne di Arona, che per cause ancora da accertare al casello ha infilato la corsia riservata ai possessori di Telepass. Ma lui non l’aveva, e quindi la sbarra automatica è rimasta abbassata, e lui ci ha sbattuto contro, distruggendola. L’auto si è poi fermata contro le protezioni di new jersey. L’uomo è rimasto illeso, ma per ogni precauzione sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118.

Foto d’archivio