Auto in fiamme lungo l’autostrada: intervento dei vigili ieri pomeriggio sul raccordo tra la A4 e la A26. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare prima di essere avvolto dal fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio, sul raccordo tra la A4 e la A26. In quella zona una vettura in transito verso Vercelli ha preso fuoco. Per fortuna il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a uscire dal veicolo.

Per spegnere le fiamme ieri pomeriggio sono intervenute le squadre dei distaccamenti vigili del fuoco di Livorno Ferraris e i volontari di Santhià. L’intervento è valso al raffreddamento e alla messa in sicurezza della vettura.