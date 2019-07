Bimbo investito in bicicletta: trauma cranico

Bimbo investito in bicicletta a Cirié, vicino a Torino: i carabinieri sono sulle tracce del conducente dell’auto.

Bimbo investito

Una mamma e il suo bimbo di due anni e mezzo sono stati investiti da un’auto mentre andavano in bicicletta. È accaduto ieri sera a Cirié. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice giallo e successivamente è stato trasferito al Regina Margherita di Torino. Gli sono state riscontrate una frattura della teca cranica e una piccola emorragia. La madre, invece, non ha riportato lesioni significative.

I carabinieri

I carabinieri della stazione locale dovranno ricostruire la dinamica. Al momento stanno cercando di risalire all’identità del conducente. L’uomo, infatti, che era alla guida di una Punto, è sceso dall’auto subito dopo l’incidente, ma si è allontanato prima dell’arrivo dei militari.

