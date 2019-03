Borgosesia lamiere si staccano da un condominio in via Vittorio Veneto. Ieri sera numerosi in città i disagi e i danni per le violente raffiche di vento.

Allarme ieri sera, lunedì 25 marzo, in centro a Borgosesia. Alcune lamiere metalliche che rivestivano la parete laterale di uno dei condomini in via Vittorio Veneto si sono staccate a causa del vento e sono finite di sotto, per fortuna senza colpire nessuno. Si tratta di uno degli edifici più vicini a piazza Cavour, non lontano dalla “galleria” verso piazza don Ravelli. Sono stati avvertiti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Occorrerà verificare la sicurezza di tutta la parete. Ma in città si sono avuti parecchi danni minori.

Foto di Barbara Epis postata su Facebook