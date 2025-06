Crevacuore, lite per un parcheggio: uomo aggredito in un bar. Indagini aperte da parte dei carabinieri della zona.

Momenti di tensione nella giornata di ieri, giovedì 26 giugno, a Crevacuore, in Valsessera. Qui, una lite scoppiata per motivi legati a un parcheggio è degenerata in violenza. Un uomo di circa 53 anni, residente a Sostegno, è stato aggredito all’interno di un bar da uno sconosciuto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe colpito la vittima con pugni e calci, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’accaduto a bordo della propria auto, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Partite le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo e avviato le indagini. La vittima, ferita ma cosciente, è stata informata delle proprie facoltà di legge e ha fornito una prima testimonianza utile agli inquirenti.

Restano da chiarire le cause precise dell’aggressione, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un diverbio scoppiato per un parcheggio conteso. Gli accertamenti sono tuttora in corso per identificare l’aggressore e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

