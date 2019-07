Evita un animale e finisce contro il palo a Sostegno

Evita un animale e finisce la sua corsa contro il palo dell’Enel a Sostegno.

Incidente l’altra notte in Corso Alfieri a Sostegno. Un 61enne residente in paese ha preso in pieno il palo dell’Enel. Ha raccontato di aver cercato di evitare un animale, forse uno dei tanti cinghiali, e quindi è finito per distruggere la sua auto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i carabinieri hanno avvertito anche i tecnici dell’Enel per la messa in sicurezza dell’area.

Foto di repertorio.