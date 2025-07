“Bande in Festa” a Cuneo: presente anche Varallo. La formazione musicale cittadina ha rappresentato la Valsesia alla festa per i 70 anni di Ambima.

Più di mille musicisti coinvolti nella manifestazione “Bande in festa”, tenutasi lo scorso sabato a Cuneo in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di Anbima, l’Associazione nazionale delle bande musicali italiane. Tra i protagonisti dell’evento, la banda musicale “Città di Varallo”, che ha rappresentato la Valsesia (assieme a strumentisti di altre formazioni) in un evento bandistico straordinario.

Un evento regionale di grande rilievo

La manifestazione di Anbima ha visto la partecipazione delle massime autorità, complessi musicali provenienti da tutto il Piemonte e i giornalisti della Rai. Organizzato da Anbima Piemonte, in collaborazione con il Comune di Cuneo e con il patrocinio della Provincia di Cuneo e della Presidenza del Consiglio della Regione Piemonte, l’evento si è aperto nella mattinata di sabato con le esibizioni di gruppi corali e musicali.

La Banda di Varallo in rappresentanza della Valsesia

Nel pomeriggio, le rappresentanze delle sezioni provinciali – Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli – hanno sfilato per il centro cittadino, accompagnate dal gruppo “Uomini di Mondo” con la fanfara Ermanno Buccaresi.

All’interno di questa rappresentanza c’era anche la banda musicale Città di Varallo, insieme ad altri complessi di città limitrofe, come Borgosesia e Gattinara, che ha preso parte alla manifestazione di Anbima con entusiasmo. Insieme, i gruppi hanno sfilato per il centro cittadino, attirando l’attenzione dei passanti che hanno applaudito e immortalato l’evento. Il corteo è giunto fino a Piazza Galimberti dove si è svolto il momento istituzionale con gli interventi di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Patrizia Manassero, Sindaco di Cuneo, ed Ezio Audano, presidente di Anbima Piemonte.

Sguardo al futuro e nuove collaborazioni

La giornata si è conclusa con l’attesissimo concerto della Banda Musicale Giovanile del Piemonte, composta da oltre 100 giovani musicisti tra studenti e professionisti. Un’esibizione particolarmente apprezzata dal pubblico.

Per la banda musicale Città di Varallo e gli altri complessi della Valsesia presenti,“Bande in Festa” è stata un’opportunità unica per confrontarsi con altre realtà musicali e guardare a future collaborazioni. Un’esperienza che conferma il ruolo delle bande musicali come veri strumenti di crescita culturale e coesione territoriale.

