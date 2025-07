Colpaccio col “gratta e vinci” in Piemonte: cinque milioni. Un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo con un “Maxi miliardario new”.

Colpaccio col “gratta e vinci” in Piemonte: cinque milioni

La fortuna ha fatto tappa a Settimo Torinese, lasciando dietro di sé una scia da capogiro: ben 5 milioni di euro. È questa la cifra vinta oggi, giovedì 3 luglio, da un giocatore che ha acquistato un biglietto “Maxi Miliardario New”, uno dei più ambiti della lotteria istantanea italiana. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

La clamorosa vincita è avvenuta nella ricevitoria di via Regio Parco 110, un bar-tabaccheria che da oggi può fregiarsi del titolo di “luogo fortunato” per eccellenza. La notizia è stata confermata da Agimeg, agenzia specializzata nel settore giochi e scommesse.

Ignota l’identità del fortunato giocatore

L’identità del vincitore rimane per ora avvolta nel mistero. Nessuno sa se si tratti di un residente del posto o di qualcuno di passaggio, magari un pendolare, un turista o semplicemente un cliente abituale con il destino dalla sua parte.

Quel che è certo è che il biglietto da 20 euro ha stravolto la vita di una persona, forse di un’intera famiglia. Il “Maxi Miliardario New” non è nuovo a colpi milionari: oltre al premio massimo da 5 milioni di euro, prevede vincite intermedie fino a 2 milioni, con probabilità di successo più alte rispetto ad altre serie.

Settimo Torinese entra così in una ristretta cerchia di città baciate dalla dea bendata. E chissà, da oggi in poi, quante persone faranno una sosta strategica in via Regio Parco per tentare la sorte.

