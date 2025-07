Incendio boschivo a Nebbiuno: denunciato imprenditore edile. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali per evitare danni più gravi.

Incendio boschivo a Nebbiuno: denunciato imprenditore edile

Un principio di incendio boschivo è divampato nei giorni scorsi in un’area verde del Comune di Nebbiuno, nel Novarese. Le fiamme, poi domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco, avevano iniziato ad aggredire la vegetazione. E minacciavano una porzione di bosco in un momento dell’anno particolarmente critico per il rischio incendi.

LEGGI ANCHE: Incendio nel Vercellese: in fiamme un campo di orzo e parte di un bosco

L’indagine dei forestali

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali di Lesa, che hanno avviato immediate indagini nelle aree limitrofe al focolaio. Poco distante dal punto d’innesco, è stato individuato un deposito di attrezzi e materiali utilizzato da una ditta edile.

Accanto, una piazzola con rifiuti di vario genere (plastiche, imballaggi, legname e residui da cantiere) era stata oggetto di un rogo illecito. Proprio da lì, secondo quanto accertato dai militari, le fiamme si sarebbero propagate fino al bosco, sfuggendo al controllo.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio, le fiamme sono state contenute prima che potessero trasformarsi in un disastro ambientale, aggravato dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco.

Denunciato il titolare della ditta

Il titolare della ditta è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Verbania con accuse pesanti: gestione illecita di rifiuti, abbruciamento di rifiuti e incendio boschivo colposo.

Le forze dell’ordine ricordano che le aree boschive, soprattutto in estate e nei periodi di elevata pericolosità, sono sottoposte a monitoraggio costante da parte dei carabinieri forestali e delle associazioni di volontariato Aib.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook