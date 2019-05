Fermato motociclista che dal 1993 guidava senza patente

Fermato motociclista che dal 1993 guidava pur non avendo più la patente: il documento gli era stato ritirato a seguito di violazioni, e lui non l’aveva più conseguito.

La patente di guida gli era stata ritirata 26 anni fa a causa di violazioni al codice della strada. Lui non l’aveva più ripresa, ma aveva continuato a viaggiare tranuillamente in moto. Adesso per un uomo dell’Ossola è scattata una maxi-multa: fermato dalla polizia urbana, dopo più di un quarto di secolo si è finalment riusciti a scoprire che viaggiava senza il necessario documento.

Foto d’achivio