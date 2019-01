Finto carabiniere arrestato al bar

Finto carabiniere sorpreso… da quelli veri e arrestato a Cesano Boscone.

Si fingeva un carabiniere per conquistare la fiducia delle vittime, dopodiché sottraeva loro denaro, gioielli, auto o addirittura armi. Un uomo di 33 anni, astigiano di origine sinti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Alessandria e Asti e dai Carabinieri di Alessandria. Le forze dell’ordine l’hanno sorpreso a Cesano Boscone, mentre ordinava un caffè in un bar. Per la particolare dinamica dei fatti, in cui si fingeva carabiniere, dovrà rispondere dell’accusa di rapina.