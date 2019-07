Frontale Cremosina: ferite tre persone di Valduggia, conducente ubriaco

Frontale Cremosina: uno dei conducenti ha rivelato un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito.

Frontale Cremosina: tre feriti

Due auto coinvolte e tre persone ferite: è il bilancio dell’incidente avvenuto domenica 23 sulla strada della Cremosina. Le persone coinvolte, tutte residenti a Valduggia, sono rimaste ferite ma nessuna in modo grave. L’episodio è accaduto qualche minuto prima delle 16 nel tratto all’uscita del paese verso la Cremosina. Si sono scontrate due auto.

La dinamica

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, una della auto avrebbe invaso la corsia opposta nel momento in cui stava transitando l’altro veicolo. Un conducente è stato trovato con 1,13 grammi\litro di alcol nel sangue, pari a oltre il doppio degli 0,5 consentiti come limite massimo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale ha prestato le prime cure ai feriti; almeno uno di loro ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.