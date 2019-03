Muore travolto dal treno: caos sulla Torino-Milano

Muore travolto dal treno: oggi giornata di ritardi e caos sulla tratta Torino-Milano.

Muore travolto dal treno: la vittima è un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato travolto da un convoglio nella stazione di Magenta intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 29 marzo. Come riporta notiziaoggivercelli.it, non si è ancora capito se si tratti di un incidente o di un suicidio. L’uomo era ancora vivo ma in condizioni disperate quando sono arrivati i soccorritori ed è morto poco dopo.

Pesantissimi ritardi

Per effetto di questo dramma la circolazione dei treni da Novara in direzione Milano e Treviglio è sospesa e i pendolari hanno dovuto affrontare l’ennesimo drammatico rientro a casa da Milano. I vari convogli da Porta Garibaldi e Centrale verso Vercelli erano annunciati con ritardi anche di 95 minuti, come mostra il tabellone riportato in fotografia. In Piemonte è ben vivo il ricordo di un’aktra tragedia analoga, quando due fratelli di Domodossola furono travolti e uccisi da un convoglio nel dicembre scorso.