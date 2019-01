Operato al cuore direttamente in una sala del pronto soccorso: intervento di massima urgenza a Torino.

Operato al cuore

Il cuore aveva cessato di battere e non c’era tempo per portare il paziente in sala operatoria. Così un’equipe ha operato un paziente al cuore direttamente in una saletta del pronto soccorso. L’intervento, eseguito in emergenza, è riuscito. Il paziente, di 69 anni, è ora in buone condizioni.