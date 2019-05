Smarriti nei boschi di Maggiora di notte

Smarriti nei boschi nella zona dell’autocross di Maggiora, dove si erano recati per una corsa serale: i vigili del fuoco di Borgomanero sulle loro tracce.

Smarriti nei boschi

Vigili del fuoco in azione a Borgomanero. Ieri sera, intorno alle 19,30, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 19 sono usciti per una corsa nei boschi. In tarda serata, però, i familiari, non vedendoli rientrare, si sono preoccupati e hanno allertato i soccorsi. Lo riporta Novara Netweek.

I vigili del fuoco

Le ricerche sono partite poco dopo le 22. I vigili di Borgomanero e Novara, a piedi e con i fuoristrada, hanno battuto la zona. I due ragazzi sono stati ritrovati poco dopo l’una e un quarto. Erano in una zona impervia, lontana dai sentieri, sulle alture che sovrastano la pista di autocross. Fortunatamente, erano in buone condizioni: solo infreddoliti.