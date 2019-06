Trovato morto ragazzino scomparso nel pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno, nel Lago Maggiore: il corpo senza vita dl 15enne riportato a riva nel tardo pomeriggio.

Trovato morto ragazzino scomparso nel Lago Maggiore

E’ stato recuperato poco dopo le 18.30 il corpo senza vita del quindicenne annegato nel lago. L’allarme per il ragazzino scomparso in acqua era scattato due ore prima (foto Emanuele Sandon). Le ricerche erano subito partite questo pomeriggio da parte delle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco oltre ai sanitari del 118. Il ragazzino di 15 anni scomparso nelle acque del lago in zona Punta Vevera, secondo le prime trestimonianze raccolte sul posto, pare fosse sulla spiaggia “del pratone” in compagnia di alcuni amici. Maggiori particolari su novaranetweek.it.

Purtroppo la giornata è stata segnata da un alto incidente che ha stroncato una giovane vita: a Crevacuore è morta una bambina di due anni investita da un Apecar.