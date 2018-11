Valduggia cercatore di funghi scivola in un dirupo

Valduggia cercatore di funghi scivola per parecchi metri in un dirupo: è finito all’ospedale con traumi e ferite.

Valduggia cercatore di funghi scivola: recuperato dal Soccorso alpino

E’ finito all’ospedale con ferite e traumi in varie parti del corpo un cercatore di funghi che questa mattina (domenica) si era inoltrato nei boschi intorno a Valduggia. L’uomo, in particolare, era nella zona della frazione Allera-Cantone quando è scivolato ed è precipitato per parecchi metri in un dirupo. Probabilmente il sottobosco molto umido e le foglie scivolose hanno favorito l’incidente. Scattato l’allarme, il “fungiat” è stato raggiunto dagli operatori del Soccorso alpino e speleologico della delegazione Valsesia, che lo hanno recuperato chiedendo quindi l’intervento dell’elicottero del 118 per il ricovero al pronto soccorso. In questo periodo sono tutt’altro che rari i casi di incidenti in cui sono protagonisti i cercatori di funghi: a volte con conseguenze ben più drammatiche.