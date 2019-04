Monte Rosa Skymarathon, saranno duecento le coppie al via il 22 giugno.

Duecento squadre a coppie per un totale di quattrocento atleti pronti a diventare protagonisti dell’evento sportivo più atteso dell’estate valsesiana. Il 22 giugno sarà il grande giorno della Monte Rosa Sky Marathon, dopo il successo registrato nel 2018 che ha segnato il ritorno dellagara, ribattezzata con l’acronimo Ama.Lo scenario che offrirà il Monte Rosa sarà un teatro naturale in cui atleti provenienti da piùparti del mondo metteranno alla prova le proprie doti tecniche in un percorso che non lascia spazioall’improvvisazione.La partenza sarà da Alagna (1191 metri di altitudine) quindi si toccherà Indren (3260),passando dalla Bocchetta delle Pisse (2396), rifugio Gnifetti (3647), colle del Lys (4250) fino alla Capanna Margherita (4554), con ritorno lungo lo stesso itinerario per un totale, tra andata e ritorno, di 35 chilometri e 3490 metri in ununica salita.

I record

Il tempo massimo complessivo concesso saràdi nove ore. Il record generale della gara risale al 1994 ed è di 4 ore 24 minuti stabilito da Fabio Meraldi per gli uomini e di 5h34 da Gisella Bendotti tra le donne; nel 2018 Emelie Forsbergaveva fatto registrare la miglior performance femminile in un team misto con 5h356.La Monte Rosa Sky Marathon quest’anno sarà gemellata con la Elbrus Red Fox Sky Marathon, in calendario il 7 maggio in Caucaso sui 5642 metri del monte Elbrus; chi parteciperà aentrambe le prove sarà inserito in una classifica speciale combinata che assegnerà lo Sky Summit Trophy.E se per la Ama le iscrizioni sono già chiuse restano aperte fino al 31 maggio, per un massimo di 300 concorrenti, quelle per la gara individuale Ama VK2 che prenderà il via sempre da

Alagna il 22 giugno con la salita fino a Indren per un totale di nove chilometri.