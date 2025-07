Un 61enne del Vercellese perde una gamba in un incidente di moto. I medici del Cto hanno dovuto amputare l’arto dal ginocchio in giù.

Un 61enne del Vercellese perde una gamba in un incidente di moto

Drammatico incidente a Ivrea l’altro giorno in corso Garibaldi. Un motociclista di 61 anni, residente nel Vercellese, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Cto di Torino. Qui i medici hanno dovuto amputargli la parte inferiore della gamba sinistra, dal ginocchio in giù. La prognosi è di 60 giorni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Ivrea e Banchette, l’uomo era in sella alla sua moto, diretto verso sud, quando si è scontrato con una Volkswagen Golf con a bordo una famiglia, che viaggiava in direzione Porta Aosta. Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento.

Traffico rallentato

Nonostante si trattasse dell’ora di pranzo domenicale, l’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per gestire la viabilità.

Corso Garibaldi è diventata una delle arterie più trafficate della città da quando, nell’aprile 2024, è stato introdotto il doppio senso di marcia per alleggerire il traffico sul Lungo Dora, reso più complicato dai cantieri per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta. In particolare, l’incrocio con via Aldisio (teatro di numerosi sinistri anche in passato) si conferma uno dei punti più critici.

