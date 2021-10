Alpini della Valsesiana in trasferta per il ponte di Bassano

Alpini della Valsesiana a Bassano: sfila la fanfara dei congedati dalla Brigata Cadore.

Alpini della Valsesiana a Bassano

Trasferta per alcuni alpini valsesiani. La fanfara dei congedati della Brigata Alpina Cadore, sabato 25 settembre, ha sfilato sul ponte di Bassano in occasione di uno degli eventi facenti parte di quella che sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei lavori di restauro del Ponte degli Alpini. Della fanfara fanno parte alpini provenienti dalle regioni, per cui anche dalle sezioni del nostro Piemonte e della sezione Valsesiana e, presenti in quella particolare occasione erano: Alfredo Conti, presentatore e organizzatore delle manifestazioni della Fanfara, Enos Maffioli, Enrico Tosetti e Bruno Lana (Gianfranco Farinone e Tiziano Fiorini purtroppo hanno annullato la partecipazione per motivi personali).

La fanfara

Ad accompagnarli un buon numero di amici fra cui alcuni alpini appartenenti al Coro Alpin dal Rosa. La Fanfara della Cadore è già stata in Valsesia e tutti coloro che hanno avuto modo di seguire i loro concerti e i loro caroselli se la ricordano con entusiasmo, ma rivederli ha profondamente emozionato le due ali di folla che lo gremivano così come era emozionato ed entusiasta il pubblico che gremiva Piazza Libertà per il carosello e il pubblico presente al Palazzetto dello sport per il concerto serale. Gli alpini del coro Alpin dal Rosa hanno dedicato la giornata di sabato alla Cadore, alla città di Bassano e alle sue piazze, raccogliendo applausi e consensi. E domenica, prima del rientro, una deviazione al Sacrario di Asiago è stata doverosa. .