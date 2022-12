Alpini valsesiani, sfuma l’Adunata a due passi da casa: Biella battuta da Vicenza. Le due città erano in competizione per ospitare l’evento nel 2024.

Alpini valsesiani, sfuma l’Adunata a due passi da casa: Biella battuta da Vicenza

Fumata nera per Biella, esulta Vicenza. La grande Adunata nazionale degli alpini nel 2024 si farà in Veneto. Il capoluogo laniero è stato in lizza fino all’ultimo, ma nello “spareggio” con Vicenza ha ottenuto in Consiglio direttivo nazionale solo 10 voti contro i 13 dei vincitori. Prima dell’ultimo voto erano quattro le città in lizza per ospitare l’Adunata nazionale del 2024: Biella, Modena, Viareggio e Vicenza.

LEGGI ANCHE: Emozioni alpine con la Fanfara Cadore: un sigillo ai 100 anni della Valsesiana

Rammarico anche in Valsesia

Rammarico ovviamente nel Biellese, ma anche tutta la Valsesiana faceva il tifo per Biella. Non solo perché alcuni gruppi della Sezione (quelli della Valsessera) sono a tutti gli effetti in provincia di Biella. Ma anche perché la vicinanza dell’evento avrebbe certamente incoraggiato una maggiore partecipazione. E’ vero che gli alpini non si fanno spaventare dai lunghi viaggi, ma è anche vero che la brevità del tragitto avrebbe reso tutto più facile.

Intanto c’è da preparare l’Adunata del 2023: l’appuntamento è a Udine dall’11 al 14 maggio.