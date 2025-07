Cordoglio per una madre di famiglia morta a soli 42 anni. Celebrato ieri il funerale di Emanuela Recanzone: lascia il marito e due figli.

Cordoglio per una madre di famiglia morta a soli 42 anni

«Così è la vita, un minuscolo spaziop concessoci per amare». Con questa frase sulla epigrafe i familiari hanno voluto dire addio a Emanuela Recanzione, mancata l’altro giorno a soli 42 anni a Biella. Il funerale è stato celebrato nel pomeirggio di ieri, lunedì 30 giugno. Lo riporta la Provincia di Biella.

Una perdita che ha lasciato nel dolore la famiglia, gli amici e l’intera comunità del Villaggio La Marmora, quartiere dove Emanuela era cresciuta e dove lavorava da anni nell’azienda di famiglia, la Ocm Recanzone, specializzata nella produzione di porte industriali e sistemi di chiusura su misura.

Da tempo era ammalata

Madre e lavoratrice, Emanuela lottava da tempo contro una malattia che ne aveva sempre più compromesso la salute. Il decesso è avvenuto venerdì nella casa dove abitava. Lascia il marito Raffaele Mariella e i due figli, Aurora e Davide, stretti oggi in un dolore profondo. A piangerla anche la mamma Paola, il papà Sergio e i fratelli Francesco, Andrea e Paolo con le loro famiglie, e la famiglia Mariella.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio in città, in particolare nel suo quartiere, dove era conosciuta e benvoluta da tutti. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia giunti in queste ore. «Sembra ieri che eravamo ragazzine – scrive un’amica sui social – nella stessa classe a condividere le ansie delle superiori… Questo destino è ingiusto, condoglianze alla famiglia e soprattutto ai tuoi figli».

