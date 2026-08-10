E’ ancora Piemonte “africano”: fino a 38 gradi, possibile svolta solo dopo Ferragosto

Caldo intenso e temporali accompagneranno il Piemonte nei prossimi giorni, con una nuova impennata delle temperature attesa a partire da mercoledì 12 agosto. È lo scenario tracciato dal meteorologo Andrea Vuolo, che fino a domani, martedì 11 agosto, indica ancora la possibilità di fenomeni temporaleschi localmente intensi.

L’alta pressione ha infatti temporaneamente perso forza sul suo margine settentrionale per l’ingresso di aria più fresca atlantica a nord delle Alpi. Una situazione favorevole alla formazione di temporali di calore soprattutto durante il pomeriggio e la sera sulle montagne e, in alcuni casi, sulle pianure pedemontane.

Temperature fino a 38 gradi in pianura

La situazione cambierà con l’avanzare della settimana. L’anticiclone tornerà a rafforzarsi, alimentato da aria subtropicale molto calda, facendo salire nuovamente le temperature. Tra il 12 e il 16-17 agosto sulla pianura piemontese sono attese massime comprese tra 35 e 38 gradi.

Sulle pianure sud-orientali potranno essere raggiunti valori ancora superiori. Il caldo sarà notevole anche in montagna, con 30-32 gradi fino a 900-1.200 metri e lo zero termico vicino ai 4.500 metri. Le temperature resteranno fino a 5-7 gradi oltre le medie stagionali.

Dopo Ferragosto cambia lo scenario

Una possibile variazione emerge dal 18 agosto, quando le correnti atlantiche potrebbero raggiungere maggiormente l’arco alpino, favorendo l’ingresso di aria meno calda e un graduale ritorno verso temperature più consone al periodo.

Vuolo invita però a non parlare di fine dell’estate. Lo scenario indica piuttosto un ridimensionamento dell’ondata di caldo, con giornate ancora estive ma temperature meno estreme e notti potenzialmente più sopportabili.

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