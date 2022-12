Aria nauseabonda a Montrigone: trovate fonti di inquinamento nel rio Riale

Aria nauseabonda a Montrigone: individuate le sorgenti dell’inquinamento nel rio Riale.

Aria nauseabonda a Montrigone

Primi risultati dopo anni di indagini per le “puzze” nella zona di Montrigone. Si è conclusa la prima fase dell’intervento affidato a Hydrodata:

«La ricerca si è articolata su diverse fasi – spiega il vicesindaco Eleonora Guida 7-, dal censimento alla caratterizzazione dei tronchi fognari, fino alla proposta di soluzioni. Per i disagi evidenziati in via Vittorio Veneto e causati dal rio Reale, sono state individuate le sorgenti dell’inquinamento e dei conseguenti cattivi odori».

«Si procederà a sanare la situazione: per la parte che riguarda i privati sono stati contattati gli amministratori dei condomini che dovranno risolvere il problema attraverso modifiche agli scarichi. Per le competenze pubbliche, il Comune si attiverà nei tempi più rapidi possibili».

