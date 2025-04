Auto si schianta contro un’aiuola nell’area industriale di Vercelli. Il conducente estratto dall’abitacolo grazie ai vigili del fuoco.

Auto si schianta contro un’aiuola nell’area industriale di Vercelli

Un’auto esce di strada e impatta contro una recinzionenella zone dell’area industriale di Vercelli. E’ accaduto nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 30 aprile. Intorno alla 1.30 di notte una squadra dei vigili del fuoco è infatti intervenuta in via Famiglia Jona a Vercelli per un incidente stradale.

I soccorsi

Una volta arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha estratto dalla vettura l’occupante grazie a tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss) per poi affidarlo alle cure dei sanitari intervenuti. In seguito sono stati messi in sicurezza sica l’automobile che l’area interessata dall’incidente. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia per i rilievi di prassi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook