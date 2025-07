Bimbo di tre anni rischia di annegare nella piscina. Il piccolo è svenuto mentre si trovava in acqua a pochi passi dalla madre.

Un pomeriggio di svago per poco non si è trasfornato in tragedia sfiorata al PalaLancia di Chivasso. L’altro giotno un bambino di tre anni di origine marocchina ha rischiato di annegare mentre si trovava all’interno della piscina del centro sportivo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, sotto il sole cocente. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in acqua sotto la sorveglianza dei familiari. Ma in un momento ancora da chiarire avrebbe perso l’equilibrio o si sarebbe allontanato dalla zona più sicura della vasca, finendo con il trovarsi in difficoltà. Forse ha perso conoscenza.

L’allarme di altri bagnanti

Alcuni bagnanti presenti hanno notato il bambino in stato di semi-incoscienza, privo di reazione, e hanno dato subito l’allarme.

Il personale del centro ha avviato immediatamente le manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo del 118, giunto con ambulanza e elisoccorso. Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno optato per il trasporto in elicottero presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, specializzato in emergenze pediatriche.

Il bambino è stato stabilizzato sul posto prima del decollo e trasportato in codice rosso. E’ stato quindi ricoverato in prognosi riservata, e le sue condizioni restano critiche, anche se i medici non si sono ancora espressi ufficialmente sulla sua evoluzione clinica. Fondamentali saranno le prossime ore per valutare eventuali danni neurologici dovuti alla carenza di ossigeno.

Indagini in corso

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si sta verificando se le misure di sicurezza fossero adeguate e se la sorveglianza all’interno dell’impianto rispettasse i protocolli previsti.

L’intera area della piscina è stata temporaneamente interdetta per consentire i rilievi e gli approfondimenti tecnici. Non si esclude che nelle prossime ore vengano ascoltati i testimoni e il personale in servizio nel momento dell’incidente.

