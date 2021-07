Biella ospita la 34esima edizione del “Rally Lana”

Sabato 10 e domenica 11 luglio si correrà a Biella il 34esimo “Rally Lana”.

Questo weekend Biella ospita il “Rally Lana”

Il capoluogo laniero è pronto ad accogliere la 34esima edizione del “Rally Lana”. La partenza (e l’arrivo il giorno seguente) sarà in piazza Martiri della libertà. Formalmente in tappa unica (ma spalmato tra sabato 10 e domenica 11 luglio), il rally prenderà il via alle 17 di sabato per vivere subito il primo passaggio sulla Tracciolino (17:47), prova solo leggermente modificata. Qui la mappa del percorso. Qui, invece, il programma della due giorni.

Dopo il riordino i piloti si misureranno alla luce dei fari sulla Biella-Oropa (21:30) e di nuovo sulla Tracciolino (22:04), prima della sosta notturna. Domenica la protagonista assoluta con tre passaggi (8:50, 12:57, 16:44) sarà la nuova prova di Caprile, incentrata sul tratto di Ailoche. Arrivo finale a Biella dalle 18, dove si conoscerà il nome del vincitore.

Una due giorni abbastanza tradizionale

Insomma, poche ma mirate le novità inserite nella manifestazione, valida per il Campionato Piemonte Valle d’Aosta, per la Coppa Aci Sport Zona 1 e per il Trofeo Renault. Il format del percorso resta quello a chilometraggio ridotto e orari concentrati per agevolare i controlli di sicurezza ancora in essere.

Sostanzialmente invariata nella lunghezza (360 km di cui una sessantina cronometrati), ma con tre grandi ritorni: la partenza-arrivo nel capoluogo laniero in piazza Martiri della Libertà, la speciale da Biella ad Oropa e le prove in notturna.

