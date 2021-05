Bimbo di 10 anni muore al Regina Margherita.

Lo scorso 9 maggio aveva accusato un forte mal di testa tanto da indurre i genitori a chiamare il 112. Mercoledì sera all’ospedale Regina Margherita di Torino, il bimbo di 10 anni di Leinì è morto. Era stato ricoverato in terapia intensiva e non ce l’ha fatta. Un lutto che colpisce la comunità torinese, ma in fondo tutto il Piemonte. Una giovane vita che se ne va.

