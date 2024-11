Cade in un dirupo, finisce in tragedia l’escursione di un 21enne. Probabilmente il giovane è scivolato su una lastra di ghiaccio.

Cade in un dirupo, finisce in tragedia l’escursione di un 21enne

Era salito in montagna con un amico, e insieme stavano percorrendo un tracciato non facile e non privo di pericoli. Improvvisamente, affrontando un tratto con rocce e ghiaccio, è scivolato su un lastrone, ha perso l’appoggio ed è caduto nel vuoto. E’ morto così l’altro giorno Lorenzo Delza, di appena 21 anni. La tragedia è accaduta nella zona del colle delle Fenestrelle, nel Cuneese, non lontano dal rifugio Soria Ellena.

La vittima abitava a Castelletto Stura. A dare l’allarme è stato l’amico che era con lui e che non ha potuto fare nulla per aiutarlo.

L’intervento dei soccorritori

Il luogo del dramma è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino insieme ai finanzieri del Sagf e da un’eliambulanza del 118. Il giovane è stato raggiunto dai soccorritori, ma per lui non c’era ormai più niente da fare, se non registrarne il decesso.

Lorenza Delza era un dipendente del Centro genetico dell’Anaborapi di Carrù. Si tratta di una struttura che si occupa di promuovere il miglioramento, la valorizzazione e la diffusione dei bovini di razza Piemontese.

