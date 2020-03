Chiedono il divorzio… e scoprono di non essere mai stati sposati. Avevano soltanto chiesto la pubblicazione del matrimonio, convinti che bastasse per essere sposati. Una storia singolare che arriva dalla Lombardia.

Lui 44 anni, lui 39, originari del Camerun. Per alcuni anni hanno abitato in Toscana ed erano del tutto convinti di essersi sposati anni fa nel locale municipio. Questo perché effettivamente si erano recati in Comune e avevano avviato le pratiche necessarie. Poi L’altro giorno, invece, quando l’unione matrimoniale è naufragata, hanno scoperto la sorprendente (e in questo caso fortunata) verità: il matrimonio non s’era mai in realtà perfezionato. Lo riporta Prima Treviglio.

Non basta la pubblicazione

Questo perché i due cittadini stranieri si era recati sì in Comune e avevano richiesto all’ufficiale di stato civile la pubblicazione di matrimonio, il procedimento con il quale si provvede ad accertare il possesso dei requisiti essenziali alla celebrazione del matrimonio e conseguentemente si rende nota l’intenzione degli sposi di coniugarsi mediante l’affissione sull’albo pretorio online del Comune nell’apposita sezione. La pubblicazione era stata poi effettuata. Peccato però che i due stranieri pensavano in tal modo d’aver già contratto matrimonio.