Crisi del carburante aereo: cancellati 13 mila voli in Europa

Sono già migliaia i voli cancellati in Europa a causa della crisi del carburante aereo. A maggio, secondo i dati riportati da diverse testate internazionali del settore trasporti, sarebbero stati eliminati circa 13mila collegamenti, con una riduzione complessiva di oltre due milioni di posti disponibili per i passeggeri. La situazione sta coinvolgendo numerosi aeroporti europei e potrebbe aggravarsi ulteriormente in vista dell’estate.

Compagnie costrette a ridurre le rotte

Le compagnie aeree stanno intervenendo soprattutto sui collegamenti meno redditizi e sulle tratte stagionali. La scarsità di carburante disponibile, insieme all’aumento dei costi energetici, sta infatti mettendo sotto pressione i bilanci del settore. In alcuni casi le società hanno preferito cancellare preventivamente i voli per evitare ritardi, problemi logistici e rincari ancora più pesanti.

Secondo gli analisti, il problema riguarda sia il tradizionale cherosene sia il Sustainable aviation fuel, il carburante sostenibile che l’Unione europea sta introducendo progressivamente per ridurre le emissioni. La produzione di Saf, però, non riesce ancora a soddisfare la domanda del mercato europeo, creando ulteriori difficoltà operative.

Estate a rischio per il traffico aereo

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’evoluzione della situazione. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, il traffico aereo è destinato ad aumentare sensibilmente e le compagnie temono nuove tensioni sulla disponibilità di carburante. Gli aeroporti europei stanno monitorando quotidianamente le forniture per evitare ulteriori disagi ai passeggeri.

La Commissione europea sta valutando possibili misure di emergenza per garantire continuità ai collegamenti considerati strategici. Al momento non si parla di blocco totale dei voli, ma di una gestione selettiva delle rotte, privilegiando quelle economicamente e logisticamente più sostenibili.

Prezzi più alti e meno collegamenti

Oltre alle cancellazioni, i viaggiatori stanno già registrando un aumento dei prezzi dei biglietti aerei. I costi del carburante incidono infatti in modo diretto sulle tariffe e molte compagnie stanno introducendo supplementi o riducendo le promozioni disponibili fino a pochi mesi fa.

Tra le conseguenze più probabili della crisi ci sono:

diminuzione dei voli low cost

tagli alle rotte secondarie

aumento dei prezzi dei biglietti

riduzione delle frequenze giornaliere

maggiore affollamento nei periodi di punta

Gli esperti invitano comunque a evitare allarmi prematuri. Al momento, il sistema europeo del trasporto aereo dispone ancora di margini operativi. D’altra parte è indubbio che la crisi energetica e la carenza di carburanti sostenibili stanno dimostrando quanto il settore resti vulnerabile agli squilibri internazionali.

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