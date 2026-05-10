Padre di famiglia ucciso dalla malattia a soli 48 anni

Cordoglio a Biella e nel Biellese per la scomparsa di Gentian Hoxha, morto a soli 48 anni dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Da tempo conviveva con un tumore, ma la situazione sembrava stabile. Circa una settimana fa, però, il quadro clinico è precipitato rapidamente, fino al triste epilogo che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti.

Gentian era un fabbro molto conosciuto e stimato in tutta la zona, apprezzato per la serietà nel lavoro e per il suo carattere disponibile. Originario di Valona, viveva a Biella ormai da diversi anni insieme alla moglie Florinda. La sua morte ha colpito profondamente anche la comunità albanese biellese, dove era una presenza rispettata e benvoluta.

L’ultimo saluto a Gentian Hoxha

A piangere Gentian Hoxha sono la moglie Florinda, i figli Alger e Hanna, la mamma Valentina, le sorelle Marsela, Eneida e Ornela, la suocera Florije, il cognato Florent con la moglie Malika e tutti i parenti. Una perdita ancora più dolorosa perché l’uomo lascia due figli, ai quali era profondamente legato.

Familiari e amici gli hanno dato l’ultimo saluto nel pomeriggio di venerdì 8 maggio nella casa funeraria Destefanis. Un momento di raccoglimento e commozione per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Ora Gentian riposa nel cimitero cittadino, circondato dall’affetto di chi gli ha voluto bene e ne conserva un ricordo sincero.

Il ricordo degli amici

Tra le testimonianze più toccanti c’è quella dell’amico Altin, che lo ricorda con parole cariche di affetto e incredulità. «Non ci aspettavamo un crollo così rapido e improvviso – racconta commosso –. Ancora lunedì scorso, quando l’ho visto, sembrava tutto a posto. La sua scomparsa è una grave perdita per tutti».

Nel ricordo di chi lo conosceva, Gentian era un uomo buono, gentile, educato e rispettoso. Una persona sempre pronta a tendere la mano, senza mai tirarsi indietro davanti a una richiesta di aiuto. «Non diceva mai no – aggiunge Altin –. Ce ne sono veramente poche di persone come lui. Non riesco ancora a crederci, sembra impossibile che non sia più tra noi». Lo riporta La Provincia di Biella.

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