Serravalle ricorda Mina, ex commessa morta a soli 63 anni

Serravalle si è stretta nei giorni scorsi nel ricordo di Mina De Falco, scomparsa a 63 anni dopo aver affrontato una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra le persone che la conoscevano e che in queste ore hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia.

La sua scomparsa lascia un vuoto importante in paese e tra quanti, negli anni, avevano avuto modo di incontrarla. Mina viene ricordata come una donna gentile, discreta e sempre disponibile, capace di lasciare un segno positivo nei rapporti quotidiani.

Una presenza conosciuta anche a Borgosesia

Mina era molto conosciuta anche a Borgosesia, dove per anni aveva lavorato come commessa in un supermercato. Un impiego svolto a contatto con tante persone, che le aveva permesso di farsi apprezzare per il suo modo educato e cordiale.

Chi la incontrava tra le corsie o alla cassa ricorda soprattutto il suo sorriso discreto e la sua capacità di rivolgersi a tutti con rispetto. Piccoli gesti di attenzione che, nel tempo, avevano reso Mina una presenza familiare per molti clienti.

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L’ultimo saluto a Serravalle

Residente in una palazzina tra Bornate e Serravalle, Mina aveva costruito nel tempo rapporti di buon vicinato fondati sulla cordialità. Anche lì il suo carattere riservato, ma sempre gentile, era conosciuto e apprezzato da chi le viveva accanto.

A darne il triste annuncio sono la mamma Rosa, i fratelli Salvatore, Franco, Giuseppe, Ciro, Rosa e Nunzia, insieme ai parenti e agli amici. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Serravalle, poi la salma ha proseguito verso il tempio crematorio.

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