Fine settimana con temperature di 10 gradi sopra le medie del periodo. In Piemonte lo zero termico a 3500 metri: una situazione da primavera inoltrata.

Si apre un fine settimana che pare primavera inoltrata. Sole e temperature estremamente miti caratterizzeranno infatti la giornata di oggi, sabato 3 febbraio, e anche quella di domani.

Come riferisce il Centro meteo Piemonte, «continua il non-inverno sul Piemonte e la colpa è la presenza di un vasto promontorio anticiclonico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo che richiama masse d’aria piuttosto miti verso la nostra regione».

Zero termico verso i 3500 metri

In particolare, «le temperature nel weekend saranno oltre le medie stagionali anche di 10-12 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista del tempo che si manterrà in prevalenza soleggiato sia sabato che domenica, con possibilità di qualche nebbia mattutina sulle pianure sud-orientali. Le temperature come accennato saranno in aumento a tutte le quote con massime intorno ai 15-18 gradi in pianura con qualche punta superiore nella giornata di sabato e zero termico in aumento fino a 3500 metri. Aumenteranno anche le temperature minime con gelate meno estese in pianura e clima decisamente mite in collina».