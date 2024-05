Elezioni a Prato Sesia, Tiana Nicoloso “sostituisce” il candidato a sindaco. Il gruppo che sfida il sindaco si era trovato a dover rimpiazzare Luigi Bordini dopo il suo forfait.

Elezioni a Prato Sesia, Tiana Nicoloso “sostituisce” il candidato a sindaco

Sarà Tiana Nicoloso la capolista di “VIVIamo Prato Sesia”, che si presenterà alle elezioni ad affrontare la compagine “Insieme si cresce” dell’attuale sindaco Alberto Boraso. Nicoloso era già tra i componenti della lista “RinnoviAMO Prato Sesia” presentata da Luigi Bordini, poi ritiratosi dalla competizione per divergenze interne.

Ricucito lo strappo e cambiato il nome allo schieramento, Nicoloso, forte anche di un’esperienza amministrativa precedente, ne è diventata il candidato a sindaco.

Una lista da riorganizzare

«La riorganizzazione della lista – spiega Nicoloso – è stata la conseguenza della mancanza di accordo su diversi aspetti. In particolare sulla concretezza delle opere e sulla metodologia per la loro realizzazione. Ora siamo un gruppo più consapevole, unito e stimolato da un programma realmente condiviso. I nostri principi non sono distanti da quelli manifestati da Bordini e anche noi vogliamo intraprendere iniziative e realizzare progetti in armonia con i bisogni e i gusti dei pratesi. Vogliamo un contatto diretto con i cittadini, rendendoci disponibili al confronto e al dialogo».

Era stata assessore con Manuelli

Tiana Nicoloso è nata nel 1969 a Borgosesia. Laureata in economia e commercio a Torino, svolge la libera professione di dottore commercialista con uno studio a Quarona, dove risiede. Dal 1995 al 2004 ha fatto parte dell’amministrazione pratese, nella lista “Lavoriamo insieme per il nostro domani” guidata dall’allora sindaco Gianni Manuelli.

Nell’ambito del mandato, dal 1995 al 1999 ha rivestito anche le deleghe da assessore.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook