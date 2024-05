Scappa in pigiama dalla casa di riposo. Un uomo di 70 anni si è allontanato dalla residenza per anziani e si aggirarava in paese in stato confusionale.

Scappa in pigiama dalla casa di riposo

Un uomo di 70 anni si è allontanato l’altra mattina dalla residenza per anziani “Città del sole” di Dorzano, centro del Biellese. Poco dopo l’allarme, il pensionato è stato visto aggirarsi in paese con il pigiama e in evidente stato confusionale. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’intervento dei carabinieri

Vista la situazione, alcuni passanti hanno avvertito i carabinieri. I quali, giunti sul posto, hanno subito individuato l’uomo riportandolo nella casa di riposo. Stava bene, nonostante l’uscita fuori programma e in solitaria.

Ma poco dopo il 70enne ha cominciato a dare in escandescenza dicendo di non volere più restare nella struttura. All’arrivo della figlia si è però tranquillizzato.

