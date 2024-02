Aule al freddo a Ghemme: era andata in blocco la caldaia. Lunedì mattina il termometro segnava 15 gradi: molti genitori hanno riportato a casa i bambini.

Aule al freddo a Ghemme: era andata in blocco la caldaia

Una fotografia con un vecchio termometro a mercurio che indica 15 gradi centigradi. È la testimonianza di quanto accaduto lunedì nel plesso scolastico di Ghemme, dove sono raggruppate le aule di tutti i gradi di istruzione del paese, dall’asilo nido alle scuole medie. La caldaia è andata in blocco e la temperatura nelle classi è rapidamente precipitata.

Un’insegnante ha provveduto ad informare i genitori e in breve la voce è circolata, provocando la corsa dei papà e delle mamme che ne avevano la possibilità a ritirare i bambini dalle aule.

I genitori chiedono spiegazioni

Dopo aver riportato a casa i figli, alcuni genitori si sono recati al municipio per chiedere spiegazioni e, secondo le testimonianze, sarebbe stato detto loro che rifare l’intero impianto è troppo dispendioso rispetto alle risorse del Comune, ma che si stanno valutando soluzioni che permettano di far funzionare meglio quello esistente.

I genitori comunque sono rimasti sconcertati dal fatto di non essere stati avvisati della situazione, nè dalla scuola nè dal Comune; se non fosse stata per l’iniziativa personale di qualche insegnante, gli scolari sarebbero rimasti al freddo tutta la mattina.

LEGGI ANCHE: Romagnano, aule al freddo: in sciopero i ragazzi dell’artistico

Un problema che si trascina

Se l’inconveniente di lunedì era legato al blocco della caldaia, riparato nell’arco della giornata, nelle scuole ghemmesi pare ci sia un problema generale, dovuto probabilmente all’inadeguatezza dell’impianto di riscaldamento. I genitori lamentano una situazione che si protrae da tempo (nei commenti sui social si parla addirittura di moltissimi anni), ma che dallo scorso novembre ha toccato livelli non più accettabili.

È infatti a quel periodo che risale la prima segnalazione al Comune riguardo al clima troppo freddo in alcune classi della primaria, soprattutto quelle dell’ala ovest. Secondo altre testimonianze, la situazione che si protrae dall’inizio della stagione fredda ha già provocato la perdita di diversi giorni di scuola a molti bambini, spesso malati.

E così il timore delle famiglie è che si cerchino soluzioni tampone che potrebbero non essere efficaci per garantire un clima idoneo nelle classi.