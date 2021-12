Funivia del Mottarone al centro di un’inchiesta di Report

Funivia del Mottarone: il caso è andato anche sulla nota trasmissione televisiva “Report”.

Funivia del Mottarone su Report

Anche la nota trasmissione televisiva “Report” si è occupata della funivia del Mottarone. Nella puntata del 27 dicembre il programma si è occupato della tragedia del 23 maggio, in cui persero la vita quattordici delle quindici persone a bordo. Come è noto, sopravvisse solo il piccolo Eitan, di cinque anni, che nello schianto perse la famiglia.

Il servizio

Per Report, quella della funivia è la «cronaca di una tragedia annunciata» e sul sito parla di una «storia di una concessione pubblica tra carenze di manutenzione e di personale». Nel corso della puntata sono state intervistate diverse persone, dai soccorritori intervenuti il giorno del disastro ad alcuni ex dipendenti, passando per degli esponenti politici.

Le proteste

Per il consigliere di minoranza di Stresa Andrea Fasola Ardizzoia, come riporta Prima Novara, ci sono però punti da chiarire: «Non accetto che si dica che siamo tutti collusi e che abbiamo direttamente o indirettamente lavorato per la funivia – ha fatto sapere attraverso i social network – Penso che questo sia l’ennesimo schiaffo ad una città che non si può più permettere di protrarre una comunicazione negativa legata a questa tragedia. Lasciamo lavorare la giustizia e lavoriamo tutti insieme per superare questo momento».