Grignasco via Perazzi cambia volto: dal porfido alla pietra

Grignasco via Perazzi cambia pavimentazione: proseguono i lavori.

Grignasco via Perazzi cambia

Via Perazzi inizia a cambiare aspetto. Partiti nelle scorse settimane, gli interventi volti a dare un nuovo volto al centro storico del paese, proseguono a ritmo serrato. Gli operatori incaricati si sono fermati solo qualche giorno nel mese di agosto in concomitanza con il periodo estivo, per poi ricominciare a spron battuto. Dopo la eliminazione dei cubetti di porfido, si è proceduto al livellamento del suolo e la posa quindi delle lastre che costituiranno la pavimentazione finale. Se le condizioni meteo lo consentiranno e non ci saranno intoppi, a breve si arriverà alla conclusione degli interventi. Una volta che l’opera sarà completa, il tratto che si trova all’altezza del monastero, potrà contare su un manto che riprenderà quello già presente in piazza Pinet Turlo.