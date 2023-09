Il Piemonte aderisce alla Giornata internazionale dei Cieli Blu. Ecco la scheda della Regione.

Il Piemonte aderisce alla Giornata internazionale dei Cieli Blu

La giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, testimonia il crescente interesse della comunità internazionale per l’aria pulita e sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi per migliorare la qualità dell’aria per proteggere la salute umana.

L’inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosferico continua ad essere una grande minaccia per la salute pubblica. è stato associato a malattie cardiache e respiratorie, ictus, tumori, diabete e problemi neonatali. Ogni anno in Europa si contano più di 500.000 morti legati a scarsa qualità dell’aria, per questo l’Oms raccomanda di contenere i livelli di inquinanti atmosferici al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Che cosa peggiora la qualità dell’aria?

Tra le fonti di particolato atmosferico e altre sostanze inquinanti dannose per la salute sono comprese:

la combustione di residui vegetali

il riscaldamento a biomasse legnose

Cinque regole per la tua salute

non bruciare residui vegetali

consulta periodicamente i bollettini ARPA sulla qualità dell’aria

verifica la corretta istallazione e manutenzione del tuo impianto di riscaldamento

utilizza soltanto combustibili ben essiccati e di qualità

impara a gestire al meglio la combustione per il riscaldamento della tua casa