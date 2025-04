La scuderia Crocodilus rinasce e riporta il rally a Valduggia. Domenica il primo “Revival delle betulle” che si svolgerà sulle strade del “333 minuti”.

La scuderia Crocodilus rinasce e riporta il rally a Valduggia

Trascorso oltre mezzo secolo, Valduggia torna a essere protagonista di motori e rally. Accadrà domani, domenica 27 aprile, con il primo “Revival delle betulle” che si svolgerà sulle strade del rally “333 minuti”.

L’evento viene organizzato dalla rinata Scuderia Crocodilus, formata da appassionati di auto storiche e di rally. Ed è una storia di mezzo secolo fa che torna di attualità. A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, una volta all’anno Valduggia balzava infatti in prima pagina delle cronache sportive per il passaggio del rally “999 minuti”. Nel 1968, grazie alla grande passione per le auto d’epoca, per le gare di regolarità e per i rally, era nata in paese la Scuderia Crocodilus. Gruppo che si sciolse dopo qualche anno, a causa dei vari impegni dei soci.

Una scuderia nata dalla stessa passione per i motori che ha spinto un gruppo di valduggesi a farla rinascere.

L’idea di fa rinascere la Crocodilus

«Al termine di un raduno di auto storiche – spiega Gianni Strola, tra i promotori della rinascita della scuderia con il figlio Paolo e Doriano Cottarelli – abbiamo pensato che avremmo potuto far vivere ancora la Crocodilus. Temevamo potesse restare solo un sogno perché gli ostacoli sembravano essere troppi, invece ci siamo riusciti grazie anche alla collaborazione di tanti amici».

In tanti hanno apprezzato l’iniziativa e deciso di appoggiarla: «L’idea è piaciuta molto – prosegue Strola -, abbiamo trovato l’accordo e il consenso da tutti coloro a cui ne abbiamo parlato. E in molti si sono mossi per fare in modo che le auto da rally potessero tornare in paese anche solo per un revival».

A dare il proprio aiuto sono Matteo Mantovan, Alessandro Trapella, Nadir Luppi, Paolo Brambilla, Manuel Magistro, Alby Galli, Matteo Zacchi, Tiziano Greco, Piero Venditti, Mauro Rodani, Vincenzo Torricelli, Giacomo Scribante, Manlio Pasqualin, Paolo Pastore e Marco Maiolo.

Il rally “Revival delle betulle”

Primo appuntamento della rinata scuderia è in calendario appunto domenica 27 aprile. «E’ il primo Revival delle Betulle, sulle strade del rally “333 minuti” – presenta Strola -. Un evento molto atteso sia da giovani che da persone più adulte, anche da alcuni che negli anni ’70 facevano rally. Sono già settanta i partecipanti, e abbiamo chiuso le iscrizioni. Ci saranno auto che risalgono alla fine degli anni Cinquanta, una del 1935 e ci sarà anche una Bugatti».

Il ritrovo sarà alle 8.30 in via Roma a Valduggia, davanti ai giardini pubblici. Alle 9.45 partenza della prima macchina, per un giro di 62 chilometri che raggiungerà Boleto, San Maurizio, la Traversagna, il centro di Borgosesia e l’anello di Rozzo, e rientrare in paese. Arrivo delle prime auto poco prima di mezzogiorno. Seguirà il pranzo al salone polivalente “Paolo Franchi”, e nel pomeriggio la consegna degli attestati di partecipazione. Le vetture partecipanti all’evento resteranno esposte ai giardini pubblici.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook