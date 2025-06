Bambino investito a Ghemme, ricoverato al Cto in prognosi riservata. L’episodio è accaduto in via Roma, non lontano dal municipio.

Bambino investito a Ghemme, ricoverato al Cto in prognosi riservata

Attimi di grande apprensione questa mattina, giovedì 26 giugno, a Ghemme, in provincia di Novara, dove un bambino di 11 anni è stato investito da un’automobile in via Roma, nel cuore del centro cittadino, a pochi passi dal municipio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, in una zona normalmente molto frequentata anche da pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino, di nazionalità italiana e da poco residente a Ghemme con la famiglia, sarebbe stato travolto mentre si trovava nei pressi della carreggiata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

LEGGI ANCHE: Incidente sulla A26, gravissimo un operaio investito nel cantiere

Il ricovero al Cto di Torino

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 con l’elisoccorso, atterrato in un’area vicina. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, è stato deciso il trasferimento d’urgenza al Cto di Torino, specializzato in traumi ortopedici e pediatrici. Il piccolo era cosciente al momento del trasporto, ma le sue condizioni sono state ritenute serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

La notizia ha subito destato grande preoccupazione nella comunità ghemmese, dove la famiglia si era trasferita da poco tempo. Tutto il paese è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del bambino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Arona, che hanno effettuato i rilievi e stanno conducendo gli accertamenti per stabilire con precisione cause ed eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook