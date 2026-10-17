Maltempo in arrivo su tutto il territorio: piogge forti e neve verso i 2mila metri

Il lungo periodo di stabilità che ha accompagnato buona parte della settimana sta per interrompersi. Sul Piemonte l’anticiclone è ormai in fase di indebolimento e nelle prossime ore lascerà spazio a una circolazione depressionaria in quota, destinata a portare molte più nuvole e soprattutto precipitazioni.

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, il peggioramento diventerà evidente da domenica 18 ottobre. Tra le zone maggiormente coinvolte ci saranno Biellese e Valsesia, insieme ad alto Canavese e Verbano Cusio Ossola, dove le piogge potranno risultare localmente forti o molto forti.

Domenica piogge intense su Valsesia e Biellese

La giornata di domenica inizierà con cielo molto nuvoloso o coperto. Già dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi lungo Alpi e Prealpi, interessando in particolare la fascia compresa tra alto Canavese, Biellese, area del Sesia e Vco.

Su questi settori non sono esclusi anche temporali, mentre nel resto del Piemonte i fenomeni dovrebbero essere più discontinui. Vercellese e Novarese vedranno piogge generalmente più deboli, almeno nella prima parte della giornata, mentre a sud del Po potranno verificarsi pause asciutte anche piuttosto lunghe.

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Temperature in calo e neve sulle montagne

Il peggioramento porterà con sé anche un netto ridimensionamento delle temperature rispetto ai valori miti dei giorni scorsi. Le massime scenderanno generalmente tra 14 e 17 gradi nelle zone di pianura, con valori anche inferiori lungo la fascia pedemontana dal Torinese fino al Verbano.

Tornerà inoltre la neve alle quote più alte. Inizialmente il limite sarà oltre i 2.400-2.600 metri, ma con il passare delle ore potrà abbassarsi verso i 2mila metri tra Gran Paradiso, Sesia e Ossola, scendendo localmente ancora più in basso durante i rovesci più intensi.

Lunedì ancora piogge forti sulla fascia settentrionale

Il maltempo non dovrebbe esaurirsi con la domenica. Per lunedì 19 ottobre le previsioni indicano una mattinata ancora difficile tra Biellese, Valsesia, alto Novarese e Vco, dove sono attese precipitazioni forti prima di una graduale attenuazione nel corso del pomeriggio.

Rovesci potranno interessare anche Vercellese, Novarese, Canavese e Torinese a nord del Po, con maggiore intensità avvicinandosi ai rilievi. Nel pomeriggio è prevista una temporanea diminuzione dei fenomeni su Valsesia, Vco, Novarese e Vercellese, mentre le temperature dovrebbero restare stabili o recuperare leggermente.

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