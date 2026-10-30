Meteo, un weekend dei Santi tra nuvole e schiarite: ecco quando tornerà il sole

Il fine settimana di Ognissanti, tra oggi, venerdì 30 ottobre e domenica 1 novembre, sarà caratterizzato in Piemonte da un’alternanza di nuvole, nebbie e momenti soleggiati. Anche in Valsesia, nel Biellese e nelle province di Novara e Vercelli le condizioni atmosferiche cambieranno nel corso delle giornate, con mattinate spesso grigie e schiarite più ampie durante le ore pomeridiane.

Non si annuncia un fine settimana di maltempo diffuso, ma bisognerà fare i conti con un progressivo abbassamento delle temperature. Il freddo si farà sentire soprattutto al mattino, mentre domenica è prevista una diminuzione più marcata delle massime. Le precipitazioni resteranno generalmente limitate, con qualche debole fenomeno concentrato soprattutto sulle aree alpine occidentali e meridionali del Piemonte.

Venerdì 30 ottobre: nebbie al mattino, poi ampie schiarite

Le previsioni sono di Meteo in Piemonte. La giornata di venerdì 30 ottobre inizierà con cieli irregolarmente nuvolosi, per la presenza di nubi basse e banchi di nebbia. Gli addensamenti saranno più persistenti nelle zone pedemontane e sui rilievi di media e bassa quota, in particolare nel Piemonte occidentale. Sulle pianure orientali il tempo migliorerà nel pomeriggio, con schiarite anche ampie tra Novarese e Vercellese.

La tregua dalle nebbie potrebbe però durare soltanto qualche ora. Dopo il tramonto, infatti, foschie e banchi nebbiosi tenderanno a riformarsi gradualmente nelle aree pianeggianti. Le temperature minime rimarranno sostanzialmente stabili, mentre le massime subiranno una lieve diminuzione, più evidente in montagna. I venti soffieranno da nord-est, generalmente deboli o moderati, con qualche rinforzo nelle zone collinari e agli imbocchi vallivi.

Sabato 31 ottobre: pomeriggio di sole, ma mattinata fredda

Sabato 31 ottobre sarà probabilmente la giornata più favorevole per chi ha in programma una passeggiata o un’escursione. Le prime ore potranno ancora presentare nuvole basse e nebbie, soprattutto nelle pianure del Vercellese e del Novarese e nelle zone vicine ai rilievi. Con il passare delle ore arriveranno schiarite sempre più estese, fino a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

A caratterizzare la giornata sarà anche un calo delle temperature minime, con valori generalmente compresi tra 4 e 7 gradi in molte zone del Piemonte e possibili punte inferiori nei fondovalle più freddi. Le massime in pianura si attesteranno indicativamente sui 14-16 gradi. In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità da est, mentre i venti resteranno prevalentemente nord-orientali, con locali rinforzi nelle aree montane.

Domenica 1 novembre: Ognissanti più freddo, ma torna il sereno

Per domenica 1 novembre, giorno di Ognissanti, le previsioni indicano un inizio di giornata piuttosto nuvoloso, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini. Gli addensamenti maggiori interesseranno il Cuneese e il Torinese, dove potranno verificarsi deboli pioviggini. Nelle valli delle Alpi Cozie e Marittime potrebbero comparire anche i primi fiocchi di neve, a partire da quote comprese tra 1.200 e 1.400 metri.

Nel Piemonte settentrionale e orientale, dunque anche tra Valsesia, Biellese e Novarese, il quadro dovrebbe risultare più favorevole. Le schiarite arriveranno progressivamente durante il pomeriggio, fino a un miglioramento generalizzato in serata. Le temperature massime saranno però in sensibile diminuzione e la ventilazione nord-orientale diventerà più sostenuta soprattutto sulle montagne.

Attenzione alle nebbie per chi si mette in viaggio

Per chi approfitterà del ponte per spostarsi o visitare i cimiteri in occasione della ricorrenza dei Santi, l’elemento da tenere maggiormente sotto controllo sarà la visibilità. Le nebbie potranno interessare soprattutto le prime ore del mattino, in particolare sulle strade di pianura del Novarese e del Vercellese, per poi attenuarsi con il riscaldamento diurno.

Chi invece sceglierà la montagna troverà condizioni variabili, con il rischio di nubi basse sui rilievi e temperature progressivamente più rigide. Sabato pomeriggio offrirà le condizioni più favorevoli per le attività all’aperto, mentre domenica sarà consigliabile considerare il calo termico e il vento più sostenuto in quota. Nel complesso, il ponte sarà segnato da un tempo prevalentemente asciutto, pur con qualche incertezza.

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