Gattinara piange Pietro Tambone, morto a soli 61 anni

Gattinara piange Pietro Tambone, morto sabato 24 ottobre all’età di 61 anni all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Una scomparsa avvenuta ancora in un’età relativamente giovane e che ha lasciato nel dolore la famiglia e le persone che gli erano vicine.

Nel necrologio viene ricordato come circondato dall’affetto dei suoi cari fino agli ultimi momenti. La notizia della sua morte ha raggiunto in questi giorni amici, conoscenti e parenti, che si sono stretti attorno alla famiglia nel momento del lutto.

Una famiglia numerosa al suo fianco

Pietro Tambone ha lasciato la moglie Letizia e le figlie Jessica ed Erica, insieme ai rispettivi compagni Loris e Stefano. Tra gli affetti più cari c’era anche la nipotina Olivia, ricordata con particolare tenerezza nell’annuncio funebre.

Lo piangono inoltre le sorelle Anna e Mimma, il fratello Egidio, la suocera Leondina e le rispettive famiglie. Un nucleo familiare ampio, unito nel dolore per una perdita arrivata troppo presto, insieme a cognati, nipoti, pronipoti, zii, cugini e amici.

Ieri l’ultimo saluto a Gattinara

Il rosario era stato recitato domenica 25 ottobre nella chiesa parrocchiale di San Pietro. I funerali sono invece stati celebrati nel pomeriggio di lunedì, nello stesso luogo di culto.

Dopo la celebrazione religiosa, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio, come indicato dalla famiglia. Per l’ultimo saluto non sono stati chiesti fiori, ma opere di bene, una scelta che ha accompagnato anche l’annuncio della scomparsa.

Il ricordo tra chi gli voleva bene

Quando le informazioni pubbliche su una vita sono poche, a parlare resta soprattutto la rete degli affetti. Nel caso di Pietro Tambone emerge con forza il legame con la famiglia, presente in ogni riga del necrologio e nel saluto che Gattinara gli ha rivolto.

La cerimonia di ieri ha segnato il momento dell’addio pubblico. Per chi lo ha conosciuto resta ora il ricordo personale di un uomo scomparso a 61 anni, lasciando un vuoto tra i familiari e nella cerchia di amici e conoscenti.

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