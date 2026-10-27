Paese sotto choc per la morte di Domenica: aveva 31 anni ed era incinta di sette mesi

Una tragedia difficile da comprendere ha colpito Nonio e l’intero Cusio. Domenica Lucarelli, 31 anni, è morta sabato all’ospedale di Borgomanero, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo un improvviso malore.

La giovane era al settimo mese di gravidanza. Insieme a lei ha purtroppo perso la vita anche il bambino che aspettava, Bruno, atteso con gioia insieme al marito Danilo Piazza. Una doppia perdita che ha lasciato sgomente le comunità nelle quali la coppia era conosciuta.

Il malore e la corsa in ospedale

La donna si era sentita male venerdì ed era stata trasferita rapidamente al presidio ospedaliero di Borgomanero. Il quadro clinico si era rivelato subito estremamente grave, mobilitando il personale sanitario nel tentativo di salvare sia la madre sia il bambino.

L’Asl Novara ha riferito che si è trattato di una grave e rara emergenza ostetrica e che mamma e piccolo hanno ricevuto le cure necessarie con intervento tempestivo. Nonostante gli sforzi dei medici, l’esito è stato purtroppo fatale per entrambi.

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Una nuova vita costruita a Nonio

Originaria di Sant’Agata di Puglia, in provincia di Foggia, Domenica aveva trovato nel Cusio una seconda casa. A Nonio era ormai diventata una presenza conosciuta e ben inserita nella comunità, insieme al marito Danilo.

I due si erano conosciuti all’isola d’Elba, dove entrambi avevano seguito la propria passione per la cucina. Da quell’incontro era nato un rapporto che li aveva poi portati a costruire insieme lavoro e famiglia. Entrambi lavoravano al ristorante “Punti di vista” di Omegna, condividendo anche la quotidianità professionale.

Il matrimonio appena un anno fa

Solo un anno fa Domenica e Danilo avevano celebrato il matrimonio in Puglia. Successivamente avevano festeggiato anche a Nonio, con una cerimonia che aveva coinvolto amici e persone del paese.

Ora la famiglia attendeva la nascita di Bruno. Il bambino avrebbe rappresentato un nuovo capitolo di una storia familiare appena cominciata, interrotta invece in modo drammatico nel giro di poche ore.

Accertamenti prima dell’ultimo saluto

La morte ha colpito profondamente il marito Danilo, i genitori Gerarda e Lorenzo, il fratello Giuseppe, i suoceri Bruno e Gabriella e tutti gli altri familiari. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando sia dal Cusio sia dal paese pugliese d’origine di Domenica.

Il funerale era inizialmente previsto per questi giorni, ma la celebrazione è stata rinviata per consentire ulteriori accertamenti sul decesso. La nuova data sarà comunicata successivamente.

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